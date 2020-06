Iran: si è verificata, nel corso della notte, una forte scossa di terremoto. In base a quanto si apprende, l’epicentro è nei pressi di Khonj.

Forte scossa di terremoto in Iran. Come riporta 3b Meteo, alle ore 1:59 della notte, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.1. L’epicentro, in base a quanto leggiamo dalla fonte, è stato registrato nei pressi di Khonj.

In base a quanto si apprende, la scossa di terremoto, avvertita la scorsa notte in Iran, ha registrato una profondità di circa 10 km.

Iran: avvertita scossa di terremoto nella notte

La terra è tornata a tremare in Iran. Alle ore 1:59 della notte, gli abitanti hanno avvertito una forte scossa. In base ai dati registrati, si tratta di una scossa di magnitudo 5.1. L’epicentro, come leggiamo, è si è registrato nei pressi di Khonj. Come riporta 3b Meteo, la profondità stimata è di circa 10 km.

F.A.