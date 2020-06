Continuano gli scontri e le manifestazioni per il caso George Floyd. Nella notte, Casa Bianca presa d’assalto e Trump rifugiato in un bunker sotterraneo con famiglia

La morte di George Floyd, afroamericano ucciso dopo che un poliziotto gli ha tenuto il ginocchio sul collo per 9 minuti, ha scatenato violenti proteste e manifestazioni. Non solo a Minneapolis, ma anche nel resto degli Usa. Nella notte, migliaia di persone si sono radunate fuori dalla Casa Bianca a Washington, costringendo la polizia a manovre d’urgenza.

Il presidente Trump, insieme alla moglie e al figlio, sono stati costretti a rifugiarsi in un bunker sotterraneo della residenza presidenziale. Inoltre, è stata disattivata l’intera illuminazione esterna dell’edificio, di fronte alle urla e alla richiesta di giustizia dei manifestanti. Nemmeno il coprifuoco ha fermato i moti, che andranno avanti anche nelle prossime ore.

George Floyd, Trump dichiara lo stato d’emergenza

Ciò che sta accadendo in questi giorni negli Usa ha dell’incredibile. La morte di George Floyd ha riaperto una ferita mai realmente rimarginata, quella del razzismo e dell’abuso di potere. Il presidente Donald Trump ha dichiarato lo stato d’emergenza e il coprifuoco in diverse città d’America, ma le proteste sembrano ben lontane dal placarsi. Davanti alla Casa Bianca, per tutta la notte centinaia di agenti di polizia hanno tentato di arginare la folla, con scudi antisommossa, lacrimogeni e, come denunciato dalla Cnn, con proiettili di gomma.

Incredibile anche il supporto che stanno dando personaggi legati al mondo dello show business e dello sport, anche in prima linea. Diverse personalità parecchio conosciute, infatti, sono addirittura scese in strada per unirsi alle decine di migliaia di persone, sotto il nome di George Floyd. “Ne abbiamo tutti abbastanza, il dolore e la frustrazione di tutti è palpabile. La nostra forza contro il razzismo non si può dividere” ha dichiarato l’ex stella dei Chicago Bull Michael Jordan.

