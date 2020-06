Brasile: un bambino di 5 mesi è tornato a casa dopo 32 giorni di coma indotto a causa del Covid-19. Il padre: “Un miracolo”.

Dom, un bimbo brasiliano di 5 mesi, ha fatto ritorno a casa dopo 54 giorni complessivi di ricovero in ospedale, 32 dei quali in coma. Come riporta Cnn, i medici sono stati costretti ad attaccare il piccolo Dom a un ventilatore artificiale, dal momento che, a pochi mesi dalla nascita, il piccolo ha avuto gravi difficoltà respiratorie.

L’annuncio del ritorno a casa è stato dato dal padre, Wagner Andrade, nell’ambito di un’intervista alla Cnn. Il piccolo Dom, come Wagner fa sapere, ha dimostrato difficoltà a respirare. Inizialmente si è pensato a un’infezione batterica. Ma dopo diversi trattamenti, i risultati non davano miglioramenti. I genitori del piccolo hanno allora deciso di portare Dom in un’altra struttura ospedaliera. Lì si sono resi conto che i problemi respiratori derivavano dal Covid-19.

Covid-19, bambino brasiliano torna a casa dopo il coma

Come riporta Cnn, i genitori di Dom, il piccolo bambino di 5 mesi appena uscito dall’ospedale, non sono ancora riusciti a spiegarsi come il piccolo abbia contratto il Covid-19. Il padre sostiene che, probabilmente, il piccolo ha contratto il Coronavirus durante una visita a casa di un parente. Ma questa, al momento, rimane un’ipotesi.

Ciò che conta è che il piccolo dom, dopo 32 giorni di coma indotto, è tornato a casa e ha superato le difficoltà. I genitori del piccolo ritengono il recupero di Dom un “miracolo”. La felicità, quando sono venuti a sapere che il piccolo stava bene è stata del tutto “indescrivibile”. Il più grande desiderio dei genitori, come riporta Cnn, era quello di riportare a casa il piccolo Dom, dopo più di cinquanta giorni di ospedale.

Come leggiamo dalla fonte, il prossimo 14 giugno, Dom compirà 6 mesi. I genitori hanno espresso tutta la loro gioia nel poter festeggiare il piccolo Dom a casa.

