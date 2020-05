Dopo settimane di trattativa, ora è ufficiale: Mauro Icardi è un nuovo giocatore del Psg. L’ex capitano dell’Inter ha firmato fino al 2024

È finalmente arrivata l’ufficialità: Mauro Icardi è un giocatore del Psg. L’argentino ha firmato un contratto fino al 2024 da 7,5 milioni di euro, giurando fedeltà al club parigino. Dopo un anno di prestito, alla fine il d.g. Leonardo è riuscito ad ottenere un importante sconto rispetto alla cifra prefissata per il riscatto.

Negli accordi iniziali, infatti, si parlava di 70 milioni di euro per trattenere il giocatore in Ligue 1. Alla fine, Marotta è sceso a compromessi, accettando 50 milioni di euro più 8 di bonus facilmente raggiungibili. Ma non solo. All’interno del contratto, ci sarebbe anche una clausola ‘anti Juve’. Si tratta di una cifra di 15 milioni di euro che il Psg dovrà versare all’Inter, qualora decidesse di vendere il giocatore ad un club di Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Atalanta, Gasperini ha avuto il Coronavirus: “Ho pensato di morire”

Inter, la cessione di Icardi spalanca le porte a Cavani

Nonostante non siano arrivati i 70 milioni di euro inizialmente prefissati, Marotta può sorridere. Con i 50 milioni più bonus nelle casse, l’Inter può puntare in grande per il prossimo mercato. A partire dall’attacco, dove non si fermano le voci su un passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona. Se così dovesse essere, i nerazzurri sarebbero pronti a piazzare il colpo Cavani. L’uruguagio è ormai fuori dagli schemi del Psg, e non disdegnerebbe un ritorno in Serie A.

Con i soldi arrivati dalla cessione dell’ex capitano dell’Inter, inoltre, Marotta vorrebbe anche puntellare il centrocampo, regalando a Conte un profilo di qualità. Tra i nomi in lista, il più desiderato rimane Sandro Tonali. Per il regista del Brescia si parlerebbe comunque di cifre importanti, raggiungibili più facilmente grazie al denaro fresco arrivato da Parigi. In alternativa, rimane calda la pista che porterebbe ad Arturo Vidal, pallino del tecnico nerazzurro.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Serie A, cosa succede in caso di nuovo stop: il piano di Gravina