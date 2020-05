Tra le tante funzionalità di Google Maps, ce n’è una non molto conosciuta: i Plus Code. Di cosa si tratta e come utilizzarli su iOS, Android e PC

Google Maps è ormai uno strumento indispensabile nella vita di chiunque. Navigatore satellitare presente su ogni smartphone e PC, capace di indicare qualsiasi posto e di calcolare in tempo reale traffico, strada più veloce e pedaggi. Tra le tantissime funzionalità presenti, ce n’è una non molto conosciuta: i Plus Code.

Si tratta fondamentalmente di alcuni codici utilizzabili dagli utenti per condividere la posizione esatta in assenza di un indirizzo specifico. Un Plus Code è formato da 6 o 7 numeri e lettere, insieme al nome della città. Cliccandoci sopra, sarà possibile copiare il codice e condividerlo con chi si vuole, in modo da dare la posizione esatta ovunque.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, possibile il ritorno a pagamento: scoperto il motivo

Plus Code, come utilizzarli su iOS, Android e PC

La funzionalità Plus Code di Google Maps offre la possibilità di condividere la propria posizione in qualsiasi momento, anche in assenza di indirizzo. Per fare ciò, si può utilizzare sia uno smartphone che un PC o Mac. Da telefono, basta aprire l’app e tenere premuto su un punto specifico della mappa, così da creare un segnaposto. A questo punto, cliccando sull’indirizzo, si apre una schermata con le indicazioni, le foto ecc. Tra queste, ci sarà anche un Plus Code formato da alcune lettere e cifre, con affianco il nome della città.

Stessa cosa da PC o Mac. Cliccando su un punto della mappa e aprendo la scheda info del segnaposto, sarà possibile trovare il codice. Questo, una volta incollato nella barra di ricerca di Google Maps, rimanda direttamente al punto segnato. La funzionalità esiste da ormai diverso tempo, ma spesso viene trascurata pur essendo molto efficace.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Telegram, l’Agcom rimuove altri 26 canali: la motivazione