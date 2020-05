Incidente a Torino, dove un bambino si ustiona dopo un esperimento di scienze. Il bimbo di 10 anni adesso è grave in ospedale.

Un esperimento di scienze finito male ha portato un bimbo di 10 anni in ospedale. L’episodio è accaduto a Torino, dove un bambino si ustiona dopo il progetto scolastico andato male. Le sue condizioni, in questo momento, apparirebbero gravi , infatti il bambino ha riportato ustioni su ben il 60% del corpo.

Dopo l’incidente il bambino di Collegno è stato trasportato al Regina Margherita di Torino dal 118, dove è stato messo in coma farmacologico e poi intubato. Al momento la prognosi è riservata e l’unica notizia che è trapelata sono le ustioni sul corpo del bimbo. E’ molto probabile che già durante la giornata odierna il bimbo sia sottoposto ad un nuovo intervento.

Torino, si ustiona in casa: l’incidente che ha coinvolto il bimbo di 10 anni

Come detto il bambino al momento ha ustioni sul 60% del corpo ed è in coma farmacologico. L’incidente èa vvenuto nella sua casa a Collegno, in provincia di Torino, in via Gobetti 16. Il bambino era a casa con la madre per svolgere un compito scolastico, quando una fiammata l’ha colpito, ustionandolo nella parte superiore del corpo.

Il tutto è succeso proprio sotto gli occhi della madre, che ha prontamente chiamato i soccorsi. L’incidente è andato in scena alle 22.30, con gli infermieri del 118 che hanno subito messo il bimbo nell’ambulanza per poi trasferirlo al Regina Margherita. Durante le operazioni di soccorso il bambino è sempre rimasto vigile e cosciente. Durante i soccorsi sono arrivate più ambulanze della Croce Verde di Villastellone e Rivoli, i vigili del fuoco e i carabinieri. Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato la fiammata.

