Il governatore del Veneto Luca Zaia annuncia un nuovo provvedimento per la prosecuzione della fase 2: stop all’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto

Dopo 10 giorni dallo stop del lockdown in Italia e la riapertura di quasi tutte le attività commerciali e ristorative, la situazione dei contagi in alcune Regioni si è mantenuta sotto controllo. Una di esse è il Veneto, una delle prime ad essere colpite dal Covid-19, ma che ha saputo organizzarsi e reagire molto bene, con una politica di prevenzione e tamponi a tappeto. Con i nuovi casi positivi sempre più vicino allo zero (nell’ultimo bollettino erano 12, 9 oggi), anche i vertici della Regione mirano ad un allentamento delle misure restrittive. Il governatore Luca Zaia ha infatti annunciato, in conferenza stampa, che da lunedì e, almeno, fino al 15 giugno (data di scadenza del Dpcm) non sarà più obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi all’aperto.

Fase 2, in Veneto stop all’obbligo di mascherina all’aperto: i dettagli dell’ordinanza di Zaia

L’ordinanza firmata oggi e in vigore da lunedì 1 giugno dal governatore Zaia esonera i cittadini del Veneto ad indossare le mascherine nei luoghi aperti. Anche se rimane comunque l’obbligo del dispositivo di protezione individuale nei luoghi pubblici dove ci sono assembramenti o dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza. Non cambia nulla, ovviamente, per quanto riguarda i luoghi chiusi. L’ordinanza prevede, inoltre, la riapertura, a partire dal 1° giugno, di strutture termali, centri benessere e di tutti i servizi per bambini e adolescenti.

