Coronavirus, assurdo in India: delle scimmie fanno irruzione in un laboratorio e rubano quattro test positivi. La preoccupazione, adesso, è che questo sangue ora potrebbe essere portato in aree abitate.

Sembra una barzelletta, ma non lo è. In India, precisamente a Meerut, un gruppo di scimmie ha attaccato un laboratorio e ha rubato una serie di provette con all’interno test positivi al coronavirus. La notizia è riportata da SkyTg24.

Coronavirus, scimmie rubano test positivi

Il tutto è avvenuto precisamente al Medical College della suddetta città, capitale dello stato dell’Uttar Pradesh. E’ successo tutto all’improvviso: probabilmente alla ricerca di cibo, i primati hanno fatto irruzione nella struttura e sono fuggiti con quattro provette all’interno del sangue infetto da Covid-19.

Una scimmia ne avrebbe rotta una distruggendola, mentre un’altra è stata successivamente avvistata su un albero mentre mordeva lo strumento. Non si sa, invece, che fine abbiano fatto gli altri due kit, se siano andati perduti o meno. La paura locale, adesso, è che gli animali possano in qualche modo trasportare il materiale in aeree popolate dove potrebbero diffondere il virus.

Anche perché la situazione è già parecchio complicata di per sé. Sono infatti oltre 165 mila i contagiati in India, con quasi 5.000 deceduti da inizio crisi ad oggi. La situazione è già di base complicata dunque e sempre più in salita considerando gli aggiornamenti odierni. Diffondere il virus attraverso delle scimmie, oltre che ai limiti dell’assurdo, sarebbe di essere una mazzata pesante per il Paese.

