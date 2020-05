Se volete entrare su WhatsApp senza apparire online ai vostri contatti, esiste un metodo semplice e veloce che vi permette di risultare invisibili

Tra le app di messaggistica disponibili negli store dei vari smartphone, la più scaricata ed utilizzata è senza dubbio WhatsApp. Con oltre 2 miliardi di download, è entrata da anni nell’immaginario comune. Questo perché offre tantissime funzionalità che la rendono unica nel suo genere. Dalle note audio alla possibilità di inviare foto e video, fino alle videochiamate di gruppo.

Se c’è una cosa che, però, fa storcere il naso agli utenti dell’app di messaggistica è l’obbligo di apparire online una volta aperta la chat. Al momento, il colosso di Zuckerberg dà solo la possibilità di togliere l’ultimo accesso, ma non quella di risultare completamente invisibili. O almeno, non ufficialmente. Esiste infatti un trucchetto semplice e veloce che permette di fare ciò.

WhatsApp, l’app gratuita per risultare invisibili

Se non volete apparire online ogni volta che aprite WhatsApp, esiste un’app gratuita di terze parti che vi permetterà di fare ciò in maniera semplice e veloce. Si chiama Unseen, e al momento è disponibile solo per Android (clicca qui per scaricare). Questa funzionalità, completamente gratuita e soprattutto legale, dà la possibilità di leggere i propri messaggi in totale tranquillità e senza apparire online.

Accedendo su Unseen, sarà possibile anche leggere i nuovi messaggi ricevuti risultando offline. Inoltre, se avete attivo l’ultimo accesso, questa app garantisce la possibilità di leggere tutto lasciando come ultimo orario d’accesso quello “ufficiale” di WhatsApp.

