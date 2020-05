Rovigo, incidente sull’A13 fra tre mezzi: c’è un morto. Lo scontro è avvenuto questa mattina alle 8.45 tra Villamarzana e Occhiobello

Un gravissimo incidente ha coinvolto poco dopo le 8.45 di questa mattina tre mezzi sull’autostrada A13, tra Villamarzana e Occhiobello, all’altezza di Rovigo. Due auto e un mezzo pesante si sono scontrati causando una vittima. Le auto viaggiavano in direzione di Bologna. L’arteria è stata chiusa al traffico per permettere l’intervento dei soccorsi ed è stata riaperta verso le 10. Sono intervenuti in loco sia gli agenti della Polizia Stradale che gli operatori della direzione di Bologna di Autostrade per l’Italia.

A causa dell’incidente si sono formate lunghe code sull’autostrada A13 durante la mattinata, fino ad un massimo di 9 chilometri in direzione di Bologna. Il tratto tra Villamarzana e Occhiobello funziona ora regolarmente ma con viabilità ridotta. E’ stata infatti riaperta una sola corsia e la fila resta chilometrica. Gli agenti fanno sapere che nel corso della giornata la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Nel frattempo è consigliato, ove possibile, evitare quel tratto.

