Con la ripartenza della Serie A, potrebbe esserci un incredibile cambio in corsa che sarebbe un unicum nella storia della competizione

L’emergenza Coronavirus ha messo sulla ripartenza della Serie A (e non solo) un grosso punto di domanda. Nel corso di questa settimana, i vertici del calcio italiano si riuniranno col ministro dello sport Vincenzo Spadafora per decidere del futuro della competizione. Al momento le date utili per la ripartenza sono due: il 13 o il 20 giugno.

Con il prolungamento del calendario fino ad agosto, potrebbe esserci un incredibile cambio in corsa, che sarebbe un unicum nella storia della Serie A. Gli accordi delle varie squadre con gli sponsor tecnici, infatti, prevedono la produzione delle attuali maglie da calcio fino al termine solito della stagione sportiva (30 giugno). Se la Serie A dovesse andare avanti per tutta l’estate, le squadre saranno costrette a scendere in campo con le nuove divise, disputando la stagione con due maglie diverse.

Serie A, questione maglie: il paradosso della Fiorentina

Se i vari sponsor tecnici non dovessero trovare un accordo, per la prima volta nella storia della Serie A si disputerebbe la stagione con due maglie da calcio diverse nel corso dello stesso anno. Se per le squadre che rimangono con lo stesso fornitore non ci sarebbero particolari problemi, la situazione cambia per chi dovrà cambiare sponsor a partire dalla stagione 2020-21.

La Fiorentina, per esempio, concluderà il contratto con Le Coq Sportif il prossimo mese, così da poter passare a Kappa. Senza accordi o proroghe da parte della Figc, i Viola dovranno cambiare sponsor tecnico nel corso della stessa stagione. Situazione simile in Premier League, con il Liverpool che dal prossimo anno dovrebbe vestire Nike, abbandonando New Balance.

