Lodi, tragedia all’interno di un appartamento: un uomo di 44 anni accoltella sua madre ottantenne e si toglie la vita.

Quella che si è consumata oggi a Lodi è una vera e propria tragedia. Come riporta Tgcom24, infatti, il 44 enne Roberto Bianchi, a seguito di una lite con sua madre, l’ha dapprima accoltellata e in seguito si è tolto la vita. In base a quanto leggiamo dalla fonte, la tragedia si è consumata sotto gli occhi di una vicina. La donna, settantenne, aveva sentito le urla dei vicini e si era precipitata presso l’abitazione.

Come riporta la fonte, la donna ha aperto la porta dell’abitazione presso cui si trovavano Roberto Bianchi e sua madre. Proprio nel momento in cui la donna entrava, l’uomo era intento ad accoltellare sua madre. In base a quanto si apprende, la vicina di casa ha cercato in ogni modo di sedare la rabbia dell’uomo, ma dopo diverse minacce, è stata costretta ad andar via.

Lodi: accoltella sua madre prima di suicidarsi

Come riporta Tgcom24, Roberto Bianchi abitava insieme a sua madre a seguito della separazione da sua moglie, avvenuta circa un anno fa. L’uomo, che si è tolto la vita dopo aver preso a coltellate sua madre, era titolare di una pizzeria a Codogno.

Come riporta la fonte, l’intervento dei Carabinieri e dell’ambulanza è stato pressoché immediato. La donna, che ha riportato una profonda ferita al collo, è stata immediatamente trasportata in ospedale. Non c’è stato nulla da fare per l’uomo, che si è subito tolto la vita. Ritrovati due coltelli sporchi di sangue all’interno dell’appartamento.

I carabinieri, che come riporta Tgcom24 hanno dapprima interrogato una serie di persone, tra cui l’ex moglie dell’uomo, stanno indagando per capire se l’uomo potesse avere disturbi mentali.

F.A.