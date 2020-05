Il sistema di navigazione, Google Maps, è pronto ad inserire nel suo sistema una nuova funzione destinata alle persone con disabilità motorie

Google Maps ad oggi è il principale sistema di navigazione al mondo, il quale permette di spostarsi tranquillamente in qualsiasi posto ed offre molte altre funzionalità come la pianificazione di percorsi, viaggi etc.

Da Mountain View, inoltre, annunciano che ben presto sarà disponibile una nuova funzione che verrà in aiuto agli utenti che hanno disabilità o, comunque, difficoltà motorie. Essa consentirà alle persone di vedere se il luogo o la struttura che vogliono raggiungere, dispone di accessi e servizi per persone disabili.

Google Maps, arriva “luoghi accessibili”: come funziona

La funzione si chiamerà “luoghi accessibili” e, per essere più precisi, permetterà di vedere se il luogo scelto dispone di un ingresso accessibile a chi è sulla sedia a rotelle, dei posti a sedere, servizi igienici adatti a chi ha disabilità ed un parcheggio accessibile.

I luoghi indicati sull’applicazione di navigazione saranno contraddistinti grazie ad un’icona con la sedia a rotelle, probabilmente di colore giallo o rosa. Quest’ultima indiscrezione non è stata confermata.

Intanto Google Maps procede al restauro del logo di condivisione della posizione. Il blu, che prima dominava, verrà sostituito dal bianco. Si sposerà dunque al meglio con quello che è lo stile adottato dal logo principale del colosso.

