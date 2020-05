Sull’Autostrada A13 Bologna-Padova, all’altezza di Bentivoglio, si è verificato un incidente stradale dai drammatici risvolti

Nonostante sulle strade la viabilità, a causa dei postumi da coronavirus, sia ancora ridotta, non mancano gli incidenti anche dai risvolti drammatici. L’ultimo è avvenuto all’altezza del chilometro 9 dell’A13 Bologna-Padova, quindi nei pressi di Bentivoglio.

Due auto si sono scontrate ed a seguito di ciò una si è ribaltata ed un’altra è finita fuori strada, ma le cause dell’incidente non sono ancora chiare. Sono infatti al vaglio della polizia che solamente stamattina ha riaperto il tratto di strada tra Altedo e Bologna Interporto in direzione del capoluogo dopo che era stato chiuso ieri sera.

Bologna, l’incidente spegne la vita di un 32enne

Purtroppo, a seguito dello scontro, ha perso la vita Gianluca Bisconti, 32enne di Belmonte Mezzagno, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie della Sottosezione della Polizia stradale di Altedo, i Vigili del fuoco, il 118 supportato dall’elisoccorso, tre ambulanze ed un’automedica. Accorso anche il personale della Direzione terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Purtroppo i dati dell’Istat sono molto preoccupanti, infatti ogni anno sono quasi 100 mila gli incidenti stradali. La media, dunque, di 261 al giorno.

