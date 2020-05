Si fanno sempre più vicine le elezioni USA 2020, in programma a novembre. Secondo l’ultimo sondaggio di Fox News Joe Biden, già vice di Obama, sarebbe in vantaggio di 8 punti percentuali sul presidente uscente Trump.

A sei mesi di distanza dalle elezioni presidenziali americane, in programma il prossimo novembre, iniziano a uscire i primi sondaggi sui due sfidanti. A contendere il posto di uomo più potente del mondo a Donald Trump sarà il democratico Joe Biden, già vice di Barack Obama durante i suoi due mandati.

Tema caldo di questa campagna elettorale anomala, fortemente condizionata dalla pandemia, è ovviamente la gestione dell’emergenza sanitaria. Una larga parte dei cittadini americani non condivide le scelte intraprese da Trump, protagonista negli ultimi mesi di gaffe e marce indietro repentine. Un dibattito che con ogni probabilità proseguirà fino al momento delle elezioni.

Elezioni Usa 2020, Biden al 48% secondo il sondaggio di Fox News

Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Fox News, notoriamente più vicina alle posizioni politiche dei conservatori, il candidato democratico risulterebbe in vantaggio di 8 punti percentuali. Joe Biden ha riscosso infatti il 48% delle preferenze, con il presidente in carica Donald Trump fermo al 40%. Gli indecisi e gli intenzionati a votare per altri candidati rappresentano invece l’11% della popolazione.

Per l’opinione pubblica statunitense l’ex vicepresidente – stando a quest’ultimo sondaggio – sarebbe la persona più adatta a guidare il Paese fuori dall’epidemia e al contempo a portare avanti i negoziati con la Cina. Al tempo stesso è maggiore la fiducia riposta in Trump per quel che concerne le politiche economiche.

Appena un mese fa i due candidati erano appaiati al 42%

Il dato più interessante tuttavia arriva dal confronto con un mese fa, quando lo stesso sondaggio vedeva un testa a testa tra Trump e Biden, entrambi al 42%. Il consenso per l’ex vice di Obama è ancor più forte tra gli indipendenti, le donne, gli over 65 e gli afroamericani.

Il sondaggio realizzato da Fox News, diffuso nella giornata di ieri, è stato condotto tra il 17 ed il 20 maggio, su un campione di 1.207 elettori. Il margine di errore contemplato è di 2,5 punti.

