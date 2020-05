Ancora una volta, Diletta Leotta incanta i fan con un video strabiliante postato su Instagram. La presentatrice si è divertita al parco con il suo fidanzato, con un paio si shorts da urlo!

Arrivano le belle giornate e anche i vip iniziano ad uscire di casa per fare attività fisica. Anche Diletta Leotta non ha perso occasione per uscire di casa e recarsi al parco insieme al suo fidanzato, divertendosi con una serie di esercizi a dir poco strabilianti.

Il commento al video postato dalla bella presentatrice è infatti: “Don’t try this at home”, ad indicare la particolare difficoltà degli esercizi/gioco a cui si sono sottoposti. Ancora una volta, la conduttrice televisiva ha voluto stupire i suoi fan, mostrando un paio di shorts a dir poco strabilianti.

Leggi anche >>> Diletta Leotta, jogging per Milano: ma che curve esplosive! – VIDEO

Diletta Leotta: shorts esagerati al parco – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Don’t try this at home🤣🤣🤣🤣🤣 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 18 Mag 2020 alle ore 10:03 PDT

La bella presentatrice, recatasi al parco con il suo fidanzato, ha voluto stupire i milioni di fan, postando un video sul suo profilo Instagram nel quale si divertono con giochi alquanto “pericolosi”. Ciò che colpisce di più i fan, oltre ai giochi, sono le curve messe in risalti dagli esagerati pantaloncini leopardati della conduttrice televisiva.

Con l’arrivo delle belle giornate e l’allentamento delle misure restrittive, anche la conduttrice, insieme al suo fidanzato, ha iniziato a fare attività fisica all’aperto e la scelta di indossare shorts di questo tipo ha sicuramente attratto i milioni di fan, che la seguono da tutto il mondo.

Potrebbe interessarti anche: Diletta Leotta, foto hot diffuse sul web: il caso è stato archiviato