L’Italia riparte con la riapertura di bar, parrucchieri e negozi. Ecco cosa si potrà fare da lunedì, con l’allentamento delle misure restrittive.

Da domani, lunedì 18 maggio, l’Italia riparte ufficialmente. Infatti dalla giornata di domani riapriranno bar, pizzerie, pub, parrucchieri, estetisti, negozi. Ma non solo, infatti sono pronti a riaprire anche musei e chiese per celebrare la messa.

L’Italia così passerà alla fase 2.5, con l’addio all’autocertificazione e l’autorizzazione a spostamenti inter-regione. Finalmente, inoltre, non ci saranno limitazioni per gli incontri, infatti oltre a parenti e fidanzati, potranno rivedersi anche gli amici.

Dal 2 giugno, poi saranno concessi anche gli spostamenti da regione a regione e per l’estero, ovviamente saolamente per motivi lavorativi o esigenze assolute. In ogni caso sarà consentito il riento nei propi domicili. Dal 25 maggio, invece, saranno riaperti anche i centri sportivi e le palestre. Infine dal 15 giugno, invece riapriranno anche i teatri ed i cinema.

L’Italia riparte, il premier Conte: “Un rischio calcolato e da accettare”

Con un’Italia che riparte sarà importante rispettare i protocolli di sicurezza pubblicati dal governo. Infatti l’obiettivo numero uno sarà quello di evitare la formazione di nuovi focolai. In merito, il Consiglio dei ministri ha pubblicato le nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel decreto del Cdm è delineato il paino per il nostro paese da lunedì 18 maggio fino al 31 luglio, nell’auspicio che tutto vada nel verso giusto.

Così da domani il paese è pronto a ripartire, ma sarà comunque necessario rispettare le misure di sicurezza stanziata nei protocolli. Infatti sono state stabilite anche alcune sanzioni riguardanti i proprietari delle attività economiche. Infatti per coloro che non rispetteranno le misure di sicurezza è prevista anche la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Ma la sospensione ovviamente è la pena più grande. Infatti sono state stanziate anche sanzioni (amministrative) pecuniarie che andranno dai 400 euro ai 3.000 euro. Invece nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività d’impresa ci sarà una sanzione accessoria, ossia, la chiusura provvisoria dell’esercizio dai 5 ai 30 giorni. Nel caso in cui si venga sorpresi due volte a compiere la stessa violazione la sanzione amministrativa sarà raddoppaita, mentre quella accessoria sarà applicata nella misura massima.

L.P.

