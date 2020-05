Calciomercato Juventus, Pjanic in estate partirà quasi sicuramente ma Paratici ha già pronto il suo sostituto

A quanto pare, a fine stagione, Miralem Pjanic non sarà più un calciatore della Juventus. Si infittiscono, infatti, sempre di più le voci che lo vogliono altrove. La dirigenza bianconera, dal canto suo, sarebbe pronta ad ascoltare tutte le offerte per il calciatore. Sul bosniaco, già da diverse stagioni, ci sono in pressing Paris Saint-Germain e Manchester City più di tutti. Prima che il coronavirus colpisse anche il mondo del calcio, il prezzo base era di 80 milioni di euro. Ora, però, questa valutazione potrebbe essere un po’ più al ribasso.

A centrocampo, oltre Miralem, potrebbero fare le valigie anche Rabiot e Khedira. Mentre il primo è cercato dal Tottenham, pronto a spendere 30 milioni per dargli fiducia, il tedesco starebbe pensando di provare un’esperienza in MLS.

Calciomercato Juventus, pressing su Jorginho

Secondo quanto riferito dai colleghi di Tuttosport, Fabio Paratici avrebbe già pronto il sostituto di Pjanic. Si tratta di Jorginho, pupillo di Sarri che lo ha allenato al Napoli ed al Chelsea e che lo rivorrebbe con sé anche a Torino. I Blues però avrebbero già fatto sapere di non accettare meno di 60 milioni di euro, circa quanto speso due stagioni fa, per la sua cessione.

Intanto i bianconeri, per non farsi trovare impreparati, lavorano già a quelle che potrebbero essere valide alternative. In primis ci sarebbe Leandro Paredes del Paris Saint-Germain, già cercato la scorsa stagione quando era allo Zenit. Nei pensieri di Paratici ci sarebbe anche Arthur che, però, pare destinato a rimanere al Barcellona. Non è da dimenticare il sogno Kay Havertz che, rispetto a questi altri profili, sarebbe più offensivo. Tutto però dipenderà dagli schemi della prossima Juve.

