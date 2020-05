E’ morta in pochi secondi una ragazza 27enne a Poderia, provincia di Salerno. La donna era sotto quando una fuga di elettricità l’ha colpita.

Una tragedia consumata nel giro di pochi secondi, in maniera atroce. E’ la morte di una ragazza di 27 anni a Poderia, in provincia di Salerno. Il suo nome è Francesca Maione, la ragazza prima di quegli istanti fatali era in doccia, quando una fuga di energia elettrica, probabilmente causata dallo scaldabagno, le ha tolto la vita.

La ragazza era residente a Poderia, una piccola frazione del comune di Celle di Bulgheria, nel salernitano. Una tragedia consumatasi pochi minuti dopo le 20, in via Vittorio Emanuele, nel giorno della festa patronale in onore di Santa Sofia.

Ad accorgersi della tragedia è stato proprio il fratello di Francesca, che appena ha visto l’acqua fuoriuscire dal bagno, ha subito avvertito il padre in giardino. Dopo aver sfondato la porta, i due hanno trovato la 27enne esanime nel box doccia. Subito dopo hanno provato a rianimarla, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi, ma oramai per Francesca non c’era più niente da fare.

Sul posto della tragedia sono arrivati prontamente i sanitari, ma dopo aver provato più volte a rianimare la ragazza, hanno solamente potuto decretare la morte. Nella casa di Poderia, successivamente sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino e i carabinieri della stazione di Torre Orsaia, con la procura di Vallo della Lucania che ha aperto un’inchiesta.

Secondo le testimonianze dei familiari, però, la doccia e l’impianto elettrico non avevano mai dato alcun problema. Così regna ancora il mistero sulla scomparsa di Francesca, con la ragazza che era pronta a rinfrescarsi dopo una sessione di jogging. Al momento sulla questione però vige il massimo riserbo. Solamente con le perizie dei carabinieri, però, si potranno capire i motivi della scomparsa della ragazza.

La notizia in pochi minuti ha fatto il giro del paesino, con la piccola comunità di Poderia che si è stretta intorno alla famiglia di Francesca Maione.

