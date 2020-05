Coronavirus, un turista newyorkese alle Hawaii ha violato la quarantena recandosi in spiaggia e testimoniando il tutto sui social: arrestato

Negli Usa, l’emergenza Coronavirus continua a far registrare numeri di nuovi casi e di decessi molto alti ogni giorno. I governi dei vari stati hanno attuato diverse misure restrittive per evitare che il contagio si espanda in maniera incontrollabile, tra cui la quarantena obbligatoria per i visitatori. Un turista newyorkese, non curante delle regole, ha deciso di recarsi alle Hawaii per poi godersi un po’ di mare a poche ore dal suo arrivo.

Il 23enne però, senza pensarci due volte, ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae sorridente in spiaggia con una tavola da surf sotto il braccio. Diverse persone, una volta aver visto la foto incriminante, hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine locali, che lo hanno raggiunto e arrestato subito dopo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, dall’Olanda il consiglio ai single: “Vi serve un amico di letto”

Turista arrestato alle Hawaii: cosa rischia

A poche ore dal suo arrivo alle Hawaii, il turista 23enne ha deciso di testimoniare la sua vacanza su Instagram, pubblicando diverse foto in spiaggia sorridente e pronto a surfare. Il tutto non curandosi delle norme anti Coronavirus imposte per i visitatori, obbligati a 14 giorni di quarantena. Poco dopo aver pubblicato le immagini, l’uomo è stato raggiunto dalle autorità locali, che lo hanno immediatamente arrestato.

In stato di fermo, ora sul 23enne c’è una cauzione di 4000 euro. Si tratta solo di una delle tante storie che arrivano dalle Hawaii, dove le autorità locali stanno lavorando per contenere il più possibile il Coronavirus ed evitare un nuovo focolaio. Al momento, in tutto lo Stato, si registrano all’incirca 650 casi e 17 decessi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus: primo Stato Europeo dichiara finita l’emergenza