Coronavirus: primo Stato Europeo dichiara ufficialmente finita la fase di emergenza e, dal prossimo 31 maggio, apre agli Stati confinanti.

Coronavirus: la Slovenia è il primo Stato dell’Unione Europea a dichiarare ufficialmente conclusa la fase di emergenza. Come riporta il Corriere della Sera, il Paese ha già ritirato quasi tutte le misure di contenimento. A partire dal prossimo 31 maggio, sarà inoltre consentito l’accesso, via terra, nel Paese, a tutti i cittadini comunitari dei paesi confinanti.

Come leggiamo dalla fonte, il governo sloveno ha fatto sapere che “l’emergenza sanitaria è sotto controllo e le misure straordinarie non sono più necessarie”. Il blocco totale, il cosiddetto “lockdown”, era partito, nel Paese della ex Jugoslavia, lo scorso 14 marzo. Come riporta il Corriere, a partire da quella data, la Slovenia aveva registrato un totale di 1.464 casi di positività, 35 dei quali nelle ultime due settimane.

Coronavirus: Slovenia primo Paese UE a dichiarare finita l’emergenza

Come riporta il Corriere della Sera, sulla questione è intervenuto, in prima linea,il primo ministro Janez Janša. Quest’ultimo ha fatto sapere che, in caso di “risveglio” dei contagi, tutte le misure di restrizione saranno ripristinate. Al momento, l’indice di contagiosità del virus, come fa sapere il ministero della sanità sloveno, è al di sotto di 1.

A partire dal prossimo 31 maggio, inoltre, la Slovenia permetterà ai cittadini dei Paesi confinanti, di entrare in Paese via terra. Tra questi si menzionano: Italia, Croazia, Austria e Ungheria. Solo i cittadini dei Paesi di provenienza extra-Ue, come riporta il Corriere, dovranno rispettare un periodo di quarantena domiciliare.

Anche se la Slovenia ha dichiarato l’uscita dallo stato d’emergenza (primo Paese dell’Unione Europea a farlo), alcune norme rimangono rigide. Il riferimento è, appunto, ai divieti di assembramento.

F.A.

