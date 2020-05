Morto Sandro Petrone, il noto giornalista del TG2 aveva 66 anni. A darne la notizia su Facebook è stato il segretario Usigrai Vittorio di Trapani

Una bruttissima notizia ha sconvolto il mondo del giornalismo nelle prime ore di questa mattina. E’ scomparso a 66 anni il noto conduttore del Tg2 Sandro Petrone, famoso anche come inviato di guerra e docente universitario (sin dal 1989). A darne comunicazione attraverso un post su Facebook è stato il segretario Usigrai Vittorio di Trapani.

Nel messaggio condiviso sui social si legge:

“Ha lottato con la grinta degli inviati di razza. Non ha mai nascosto la malattia. Anzi, l’ha combattuta tornando a dedicarsi alla passione di sempre: la musica. Per me è stato anche un docente. Sandro Petrone non lavorava in tv, conosceva e sapeva fare televisione”.

Morto Sandro Petrone, il noto giornalista del TG2 aveva 66 anni

Petrone, nato a Napoli nel 1964, combatteva da tempo con un tumore ai polmoni, come confermato da lui stesso in una vecchia intervista al Corriere della Sera.

“Un microcitoma, un tumore molto aggressivo che nel 95% dei casi colpisce i fumatori”.

Oltre che un apprezzatissimo giornalista era anche un grande appassionato di musica. E’ stato uno degli esponenti della corrente culturale musicale partenopea cosiddetta Vesu-wave, arrivando addirittura a pubblicare un album: “Last call – note di un inviato” .

