Caos sulle linee guida messe in atto dall’Inail, con i governatori in rivolta. Ognuno prende decisioni autonome su bar, ristoranti e negozi.

L’Inail e l’Iss continuano a non fornire linee guida sulla riapertura in sicurezza delle attività e così arriva la rivolta dei governatori. Infatti ogni governatore sta decidendo per sè sul come riaprire le attività. Alla giornata di ieri, inoltre, la metà delle regioni non aveva comunicato i dati del monitoraggio epidemiologico, mettendo in difficolta sia l’Inail che l’Iss che non hanno saputo comunicare le linee guida sul come riaprire i negozi.

Nonostante il ritardo nel comunicare i dati del monitoraggio, le regioni sono pronte a riaprire bar, ristoranti, parrucchieri e spiagge allentando le regole stabilite dai due istituti. Infatti, al di là del colore politico, in molti condividono che in bar e ristoranti basterebbe un metro di distanza e non due come comunicato da Iss ed Inail. Infatti per l’Emilia Romagna sono state addirittura riscritte le regole, con l’eliminazione dei vetri in plexiglass in bar e ristoranti.

Inail, la rivolta dei governatori: il Veneto riapre anche piscine e palestre

Ma se da una parte l’Emilia Romagna sta riscrivendo le regole per la riapertura, dall’altra il Veneto promette addirittura la riapertura di Palestre e Piscine. Ma non solo, infatti il Governatore Zaia sta stringendo un accordo con il Friuli Venezia-Giulia per permettere ai congiunti delle due regioni di rivedersi.

Inoltre il nuovo dpcm sarà contenuto in un decreto legge, venendo in contro alle richieste dell’opposizione e permettendo alle norme di subire una modifica in corso d’opera. Questo cambiamento in corso, eprò potrebbe creare non pochi problemi a chi svolge lavori quotidiani, mantenendo in bilico la propria posizione. Ma prima della riunione per il nuovo dpcm servirà assolutamente che tutte le regioni forniscano i dati sul monitoraggio epidemiologico. Infatti sono diverse le regioni che ancora devono fornire i dati, come: Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Basilicata, Friuli, Liguria e Piemonte.

A causa di questo ritardo, i ministri Boccia e Speranza hanno dovuto sollecitare i governatori con una richiesta scritta. Infatti fino a quando non saranno forniti i dati sulla diffusione del virus, non sarà possibile stabilire le norme da attuare per la riapertura. Nonostante non abbia ancora fornito questi dati, la Lombardia ha disposto il liberi tutti già dalla giornata di lunedì.

