Lutto nel mondo del rock’n’roll: all’età di 87 anni, è morta la rockstar Little Richard. A comunicarlo è Rolling Stone, ancora ignote le cause

Il mondo della musica è in lutto. È notizia di pochi minuti fa la scomparsa della rockstar statunitense Little Richard. Autentica icona del rock’n’roll, è considerato da sempre uno dei padri fondatori di uno dei generi che appassiona da generazioni. A comunicare la scomparsa Rolling Stones, che ha riportato un comunicato del figlio di Little Richard, Danny Penniman.

Ancora non note le cause del decesso. Sicuramente nei prossimi giorni si avranno più novità sulla scomparsa di una leggenda del rock, che ha fatto avvicinare milioni di persone al genere. Con la sua scomparsa, il mondo della musica perde un’altra delle icone assolute del Novecento.

Chi era Little Richard, uno dei padri fondatori della musica rock

Nato a Macon il 5 dicembre 1932, Little Richard (all’anagrafe Richard Wayne Penniman) è morto all’età di 87 anni. Soprannominato “The Original King of Rock and Roll“, è considerato uno dei nomi più grandi ed influenti della storia della muscica rock, tanto da ispirare artisti di ogni epoca. I suoi progetti più di successo risalgono agli anni ’50, ma il cantautore ha continuato a produrre fino a pochi anni fa. Inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, Little Richard ha ottenuto svariati successi nel corso della sua carriera.

Fonte d’ispirazione di artisti come Ray Charles, David Bowie, Jimi Hendrix e Bob Seger, ha fatto cantare generazioni diverse di appassionati. Tra le sue hit più riconosciute a livello globale, ci sono sicuramente “Tutti Frutti”, “Long All Sally”, “Lucille” e tante altre. Oltre alla musica, Little Richard è ricordato anche per la sua vena provocatrice e per il suo stile trasgressivo. La seconda metà del Novecento l’ha passata tra crisi religiose (con la conversione al cristianesimo negli anni ’60) e ritiri dalle scene.

