Lutto nel mondo dello spettacolo. All’età di 75 anni si è infatti spento Roy Uwe Ludwig Horn, famoso illusionista che aveva creato il duo Siegfried & Roy. Roy Horn è morto a Las Vegas e circa dieci giorni fa, precisamente il 28 aprile, aveva ammesso di essere positivo al Coronavirus. Il duo Siegfried & Roy ha vinto per due volte il prestigioso premio Magician of the Year e anche Michael Jackson nel 1989 gli dedicò una canzone per gli spettacoli intitolata ‘Mind is the magic’.

