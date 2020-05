Serie tv, Sky Atlantic Confidential: dall’8 al 28 maggio parte un canale tutto al femminile con una ventina di titoli che hanno fatto la storia

Serie tv, Sky Atlantic Confidential: dall’8 al 28 maggio un regalo soprattutto al pubblico femminile. Sul canale 111, visibile per tutti i clienti che hanno l’abbnamento in HD arrivano tutte le serie che hanno riscritto la storia delle donne in tv. Una ventina di titoli per tenere compagnia a chi è ancora costretto a stare a casa causa Coronavirus.



All’appello hanno risposto tuttte, da Nicole Kidman a Kate Winslet, da Sharon Stone a Sarah Jessica Parker. E ancora Meryl Streep e Laura Dern, Helen Mirren e Amy Adams o Lena Dunham. Tutte attrici hollywoodiane che negli ultimi vent’anni hanno deciso di alternare la loro carriera al cinema a quella con prodotti per il piccolo schermo.

Il via venerdì 8 maggio si parte con la serie tv femminile per eccellenza, Sex and the City. E tutte le stagioni saranno disponibili dallo stesso giorno anche on demand su Sky e NOW TV. Fra i titoli da non perdere anche The L Word, la modernissima serie tv (disponibile per intero on demand) con Jennifer Beals e Girls, la serie culto HBO firmata e interpretata da Lena Dunham.

Serie tv su Sky Atlantic Confidential, venti titoli che hanno fatto la storia



Ma Sky Atlantic Confidential sarà anche molto altro. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, saranno trasmesse anche interviste realizzate in esclusiva a personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura. Frammenti selezionati da Vanity Fair, media partner del progetto, con alcune voci famose che commenteranno i contenuti delle serie in programmazione.

Ecco l’elenco completo delle serie tv previste:

A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe – stagione 1, disponibile anche on demand

Big Little Lies – stagioni 1-2

Caterina La Grande – mini-serie, disponibile anche on demand

Divorce – stagioni 1-3

Euphoria – stagione 1

Girls – stagioni 1-3, disponibili anche on demand

Le avventure di Hooten & The Lady – stagione 1, disponibile anche on demand

La verità sul Caso Harry Quebert – mini-serie, disponibile anche on demand

Mildred Pierce – mini-serie, disponibile anche on demand

Mosaic – mini-serie

Piccole Donne – mini-serie, disponibile anche on demand

PicNic at Hanging Rock – mini-serie, disponibile anche on demand

Riviera – stagioni 1-2, disponibili anche on demand

Sex and the City – stagioni 1-6, disponibili anche on demand

Sharp Objects – mini-serie

The Affair – stagioni 1-3, disponibili anche on demand

The Comeback – stagioni 1-2

The L Word – stagioni 1-6, disponibili anche on demand

The L Word Generation Q – stagione 1, disponibile anche on demand

Veep – stagioni 1-7