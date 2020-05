Lunedì 11 maggio, la data della riapertura dei ristoranti in Svizzera nella fase 2: ecco il loro modello

La fase 2 in Svizzera parte con anche i ristoranti: la riapertura è fissata per l’11 maggio. Mentre in Italia si valutano plexiglas, un tavolo ogni tot metri, in Svizzera hanno stilato un preciso protocollo. Quest’ultimo prevede che vengano registrati nome, cognome e numero di telefono dei clienti per i successivi 14 giorni. Ad ogni tavolo potranno sedersi un massimo di 4 persone, ad eccezione di famiglie con più di due figli.

I clienti dovranno tenere una distanza di 2 metri tra loro – quindi da tavolo in tavolo – oppure apporre ‘barriere’ tra loro con delle precise misure presenti nel protocollo. Anche per il personale vige la regola, ma qualora non dovesse essere possibile sarà necessario e d’obbligo l’uso di una mascherina che dovrà essere cambiata ogni 4 ore.

Fase 2, bar e ristoranti: 4 su 5 non riescono a riaprire a Roma

La fase 2 è partita, ma i ritmi non sono quelli sperati, almeno per i gestori di bar e ristoranti. Secondo le parole dei gestori stessi, riportate da Roma Today, le difficoltà superano le aspettative e, partendo dalla voce di uno dei gestori, “senza tutele è difficile ripartire”. Come leggiamo dalla fonte, per quanto riguarda la Capitale, i dati stimati da Fiepet Confesercenti di Roma parla di 4 locali su 5 che non riusciranno a ripartire.

Molti gestori hanno optato per il Take Away e l’asporto, come lo storico bar centrale Caffè Martini, il cui titolare ha detto, come riporta Roma Today, che “nel primo giorno di riapertura sono state circa 8,10 le consegne per i pasti. Un po’ meglio la caffetteria”.