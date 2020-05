Covid-19, Dybala è ufficialmente guarito: tampone negativo come annunciato dalla Juventus attraverso un comunicato di questi minuti.

Paulo Dybala è ufficialmente guarito dal Covid-19. Lo riferisce, proprio in questi istanti, la Juventus attraverso un comunicato apparso sul proprio sito: “Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare“. Una buonissima notizia, dunque, per i campioni d’Italia in carica.

LEGGI ANCHE >>> Ligue 1, El Melali denunciato: il giocatore si masturbava in cortile

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Covid 19, Premier League: stagione a rischio, si blocca tutto

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24