Matteo Salvini, su Facebook, lancia la polemica sulla cura del Covid-19 con il plasma dei guariti: l’attacco al Governo e all’Iss

In un momento così difficile, con l’emergenza sanitaria che va pian piano fermandosi, ma con quella economica che comincia a dilagare, lo scontro tra maggioranza e opposizione si fa sempre più duro. In particolare Matteo Salvini ha polemizzato sul fatto che si sponsorizzi poco la cura del Covid-19 con il plasma dei pazienti guariti, che ha dato dei risultati incoraggianti. “Perché sulle cure con il plasma iperimmune il Governo non fa domande e l’Iss si disinteressa?” ha affermato il leader della Lega in un post su Facebook. Lo stesso Salvini, poi lancia un messaggio provocatorio: “A molti potrebbe venire il dubbio che, siccome è gratis, non ci sia dietro un business milionario delle industrie farmaceutiche e per questo meglio occuparsi di altro“.

Salvini, la polemica sul plasma per la cura del Covid-19: “Il Governo non ne parla”

L’ex Ministro dell’Interno, ora Senatore della Repubblica, non ci sta e lancia nuovi attacchi all’esecutivo di Giuseppe Conte: “L’esperimento che i medici stanno portando avanti in alcuni ospedali italiani è di notevole importanza, stanno curando i malati di Coronavirus con il plasma donato dai pazienti guariti, ma al Governo pare non interessi. Se fosse responsabile dovrebbe almeno approfondire l’argomento, dov’è il Ministero della Salute?“. Salvini ha ringraziato poi il professor Roberto De Donno, primario dell’ospedale di Mantova, che nei giorni scorsi aveva attaccato anch’egli il governo e altri medici famosi proprio per il silenzio intorno a questa grande scoperta.

