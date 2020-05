Per un ottimo pranzo è necessario saper preparare una gustosa besciamella. Non sapete come fare? Ecco la ricetta

E’ una delle salse più gradite dagli italiani, specialmente da quelli che preferiscono i piatti bianchi dai rossi. Ecco la ricetta per preparare una gustosa besciamella in pochi minuti senza creare grumi.

INGREDIENTI

100 g burro

100 g farina 00

1 pizzico di sale

1l latte intero

intero q.b. noce moscata

Ricetta per preparare una gustosa besciamella

Per preparare un’ottima ricetta per la besciamella, partire mettendo a riscaldare in un pentolino il latte. Da parte sciogliere il burro a fuoco basso, una volta sciolto, spegnere il fuoco e versare i 100 g di farina. Mescolare il composto con una frusta, costantemente ed in senso orario per evitare che si formino grumi. Rimettere sul fuoco e mescolare fino a farlo diventare dorato.

Al latte, aggiungere una grattugiata di noce moscata – attenzione a non esagerare – ed un pizzico di sale. A questo punto versare un po’ di latte alla volta nel composto di burro e farina.

Una volta uniti i due composti, cuocere a fuoco basso per 5-6 minuti o fin quando non risulterà denso come preferite.

CONSIGLIO: la besciamella è ottima per deliziose ricette, se volete conservarla potete farlo in frigo per pochi giorni, con della pellicola a contatto. Se vi serve per il futuro, riponetelo con la pellicola nel congelatore e sarà buona fino ad un mese dopo.