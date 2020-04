Coronavirus, Olimpiadi Tokyo 2021 a rischio anche il prossimo anno. Se la situazione non sarà completamente risolta potrebbero essere annullate definitivamente

Nonostante i tempi per disputare le Olimpiadi si siano dilatati di 12 mesi, la misura potrebbe non essere sufficiente. Emergono infatti ancora dubbi sulla reale possibilità di svolgere la manifestazione sportiva più importante al mondo, anche nel 2021. A rilanciare il tema è stato Yoshiro Mori, presidente del comitato organizzatore dei Giochi. Le sue dichiarazioni al quotidiano giapponese Nikkan Sports hanno riportato tutti sulla terra, dopo l’ottimismo dei giorni scorsi.

“Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, l’Olimpiade sarà annullata“.

Coronavirus, Olimpiadi Tokyo 2021: a rischio anche l’anno prossimo

La notizia quindi, oltre al rischio di non poter vedere i Giochi olimpici anche l’anno prossimo, è che non ci sarebbe nessun ulteriore spostamento in avanti. Qualora il coronavirus non fosse sotto controllo nemmeno nel 2021, creando rischi per atleti e tifosi, si procederebbe all’annullamento della manifestazione. Nessun ulteriore rinvio dunque dopo quello che ha portato i Giochi in programma quest’estate al prossimo anno.

In realtà manca ancora molto tempo ma i messaggi condivisi anche dall’Oms negli ultimi giorni vanno verso la prudenza. Anche il presidente dell’Associazione dei Medici del Giappone, Yoshitake Yokokura sottolinea: “Se non si riesce a sviluppare un vaccino efficace, penso sarà difficile disputare le Olimpiadi nel 2021. Non dico che non dovrebbero tenersi, ma la pandemia non si limita solo al Giappone, è un problema globale“.

