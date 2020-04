Nel corso di una conferenza stampa, il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Arcuri ha rivelato da quando sarà attiva l’app

Due giorni fa, il Premier Conte ha annunciato in diretta nazionale i punti che formeranno il programma relativo alla “fase 2“. A partire dal 4 maggio, l’Italia si prepara ad affrontare un periodo di convivenza col Coronavirus. Tra le tante novità e allentamenti, dovrebbe esserci l’introduzione dell’app di tracing. Il progetto, in fase di lavorazione da diverse settimane, offrirà ai cittadini una garanzia durante gli spostamenti, e agli operatori la possibilità di mappare in maniera efficace i contagi.

Nel corso di una conferenza stampa, poco fa il commissario straordinario Domenico Arcuri ha risposto ad alcune domande relative al nuovo software per smartphone. “Sarà attiva da maggio, non so dire la data precisa… potrebbe essere anche l’1” spiega il commissario: “Stasera abbiamo una riunione per coordinare il lavoro“.

App anti Coronavirus: come funzionerà

Da ormai diverse settimane, si parla del progetto relativo ad un’app per smartphone che permetterà di contrastare l’emergenza Coronavirus. Un esperimento già provato in Cina e che, già a partire dal mese di maggio, sarà attuato anche in Italia. Ma come funzionerà? “Si baserà sulla tecnologia bluetooth del telefono” spiega il commissario Arcuri: “inizialmente partirà col contact tracing, per poi avvicinarsi alle funzionalità del diario clinico“.

Per quanto riguarda il contatto con persone positive al Covid-19, una volta ricevuto il segnale dall’app, sarà a carico dell’utente avvisare l’Asl dell’accaduto. Dopodiché: “Necessaria tempestività tra l’avviso dell’utente e il tampone” sottolinea Arcuri: “Altrimenti si perde tutto il senso del contact tracing“. I test per verificare l’eventuale positività saranno più necessari che mai, considerati i numerosi contatti in più che ci saranno a partire dal 4 maggio.

