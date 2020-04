Fase 2, Conte in visita a Milano risponde alle critiche sul nuovo decreto del governo. Le aperture significano dover convivere con il virus

Fase 2, il premier Conte questa sera è in Lombardia, la regione più colpita dal Covid-19. E prima di entrare in Prefettura ne ha approfittato per rispoimdere a divese domande. Dichiarazioni che sono servitre per chiarire alcuni punti del nuovo decreto. Ma con una premessa fondamentale: “La Fase 2 sarà quella della convivenza con il virus non della liberazione. Dobbiamo dircelo chiaro e forte”,

Il premier ha chiarito che con le nuove aperure dal 4 maggio saranno liberi di lavorare 4,5 milioni di lavoratori. E andranno ad aggiungersi a quelli che non hanno mai smesso o hanno appena ripreso. Questo significherà anche la possibilità di nuoivi contagi e per questo non era possibile pensare ad aperture più ampie: “Questo governo rispetta tutti i principi costituzionali. dobbiamo continuare ad agire in maniera responsabile”.

Questo anche quando ha aperto alla possibilità di cerimonie funebri con al massimo 15 persone ma non alle funzioni religiose. Una posizione che ha fatto infuriare la Cei, con critiche arrivate da più parti. Conte si sifende: “Dispiace di creare un comprensibile rammarico della Cei. Ci siamo anche sentiti con il presidente Bassetti. Non esiste un atteggiamento materialista da parte del governo e nessuna mancanza di sensibilità. Ma c’è una certa rigidità del Comitato, anche sulla base della letteratura scientifica che loro hanno a disposizione sui contagi”. In ogni caso il governo studierà un protocollo con la Cei per arrivare anche all’aperttura delle messe.

Conte parla della Fase 2: il governo chiarirà anche chi sono i congiunti

Il principio di base è uno solo e il Premier lo ha ricordato anche oggi. Ora che la situazione generale in Italia va meglio, vietato mollare la presa. Per questo il suo esecutivo deve pensare al bene del Paese e non a creare consenso “Abbiamo introdotto qualche allentamento ma è chiaro che non possiamo abbasare la guardia in questa fase”.

Il colloquio però è servito anche a chiarire un altro punto che oggi ha fatto impaazzire gli italiani. Cosa significa, dal 4 maggio, poter andare a trovare i congiunti? E soprattutto chi sono, in quell’elenco rientrano anche compagni e fidanzati? “Lo preciseremo nelle faq. Ma non significa che si può andare a casa di amici, a fare delle feste. Sarà possibile andare a trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela o stabili relazioni affettive”. Dicemdolo, ha ricordato che un quarto dei contagiati attuali vive negli appartamenti.

Altra apertura in vista, quella per gli sportivi. Sarà permesso il ritorno all’attività sportiva e motoria anche allontanandosi dalla propria abitazione. Tassativo però mantenere le distanze di almeno 2 metri, come oggi.

Giuseppe Conte si è presentato con la mascherina in Prefettura a Milano. Qui ha incontrato il prefetto di Milano, Renato Saccone, il sindaco Giuseppe Sala e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Con loro anche Carlo Bonomi, da poco nuovo presidente di Confindustria. Al termine della riunione Conte semprre in serata sarà a Bergamo e a Brescia.