A 79 si è spento Giulietto Chiesa, giornalista e politico italiano

E’ morto a 79 Giulietto Chiesa, giornalista e politico italiano. L’annuncio ufficiale è arrivato dall’amico fumettista Vauro, tramite i canali social.

Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. È morto un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra. I suoi occhi sono un po’ anche i miei. pic.twitter.com/XVksjwo9Hk — VauroSenesi (@VauroSenesi) April 26, 2020

Nato nel 1940, in Piemonte, Giulietto Chiesa è stato un grande del giornalismo italiano. Dal dal 1967 al 1968 è stato vice presidente dell’Unione Goliardica Italiana, occupandosi anche dell’Unuri. Sempre al fianco degli studenti, più volte è sceso in piazza per manifestare per i loro diritti. E’ stato dirigente della Federazione Giovanile Comunista Italiana e dirigente della Federazione di Genova del Partito Comunista Italiano.

Ha scritto tanti libri, partecipato attivamente alla vita politica e dato un enorme contributo al giornalismo italiano. Sul suo conto c’è anche qualche controversia: è stato definito un complottista. In particolar modo era noto per il suo sostegno alle teorie sulle scie chimiche, l’auto attentato dell’11 settembre e i terremoti artificiali.

Giulietto Chiesa, chi era il giornalista e politico italiano

Sua compagna di viaggi e di vita, Fiammetta Cucurnia, corrispondente de La Repubblica con la quale ha vissuto per un lungo periodo in Russia, a Mosca. Proprio dalla sua esperienza russa ha scritto svariati libri sull’Unione Sovietica. Intanto, nei primi anni del 2000, viene eletto al Parlamento europeo per la circoscrizione Nord-Ovest in sostituzione di Occhetto.

Data la sua ossessione sulla vicenda dell’11 settembre, sull’attacco delle torri gemelle, diventa autore di un film a riguardo. Insieme a Franco Fracassi compongono “Zero – Inchiesta sull’11 settembre” realizzato grazie ad un gruppo di studiosi che hanno provato a far chiarezza sul caso.