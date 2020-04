Calcio, annullato il campionato olandese: il titolo non verrà assegnato. Non ci saranno nemmeno le retrocessioni

All’Ajax è stato negato il titolo Eredivisie nonostante l’annuncio della lega che la classifica attuale verrà riconosciuta come finale.

Il campionato olandese ha concluso la stagione a seguito dell’annuncio del primo ministro Mark Rutte che ha dichiarato che tutte le partite sono vietate fino a settembre.

Di conseguenza, la classifica attuale è stata resa definitiva, anche se l’Ajax non riceverà il titolo per aver terminato per primo.

La decisione di finalizzare la graduatoria è stata presa dopo che la UEFA ha chiesto alla federazione olandese di mantenere la classifica attuale per decidere a quali squadre vengono assegnati punti nelle competizioni europee.

L’Ajax andrà dritto all’ultimo turno delle qualificazioni alla Champions League nonostante sia a pari punti con l’AZ Alkmaar, che entrerà nel secondo turno delle qualificazioni.

Il Feyenoord, nel frattempo, si dirigerà alla fase a gironi di Europa League essendosi posizionato al terzo posto. PSV e Willem II entreranno in Europa League rispettivamente nel terzo e nel secondo turno delle qualificazioni.

Inoltre, ADO Den Haag e RKC Waalwijk rimarranno nell’Eredivisie la prossima stagione dopo che la federazione olandese ha optato per l’annullamento delle promozioni e delle retrocessioni quest’anno.

La decisione è stata presa venerdì dal KNVB a seguito di una votazione dei club, al termine di un confronto con la federazione che si è mostrata contraria ad aumentare la lega a 20 squadre.

