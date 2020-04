Esiste un modo per recuperare i messaggi di Whatsapp eliminati nelle chat? La risposta è affermativa e per farlo basta scaricare una semplice app.

La famosa applicazione di messaggistica si sta rivelando, in questo periodo di quarantena, uno dei mezzi di comunicazione più importante per rimanere in contatto con amici e parenti. Come molti avranno notato, ultimamente sono diverse le funzioni che Whatsapp ha incrementato e tra queste, c’è la possibilità di eliminare un messaggio anche dopo averlo inviato.

Se da un lato questa funzionalità ci permette di eliminare eventuali errori di battitura, dall’altro può suscitare una cattiva reazione da parte del destinatario. Allo stesso tempo, quando si riceve un messaggio e immediatamente compare la dicitura “eliminato”, questo può suscitare un senso di curiosità e viene voglia di conoscerne il contenuto.

Come riporta Tecnoandroid, conoscere il contenuto di un messaggio eliminato in chat è oggi possibile grazie a un’app, gratuita e, soprattutto, legale, che permette di recuperare le notifiche in entrata e, dunque, anche i messaggi cancellati.

Whatsapp: un’app per recuperare i messaggi cancellati

Come possiamo conoscere il contenuto di un messaggio eliminato? Come riporta Tecnoandroid, è molto semplice, basta scaricare WAMR, un’app gratuita e, soprattutto, legale. L’app, disponibile al momento solo per Android, è molto semplice da usare: con pochi e semplici passaggi sarà possibile recuperare i messaggi cancellati.

Basterà scaricare l’applicazione sul proprio smarthpone e tenerla attiva in modalità “background”. Questo passaggio è fondamentale perché permetterà all’applicazione di memorizzare tutti i messaggi ricevuti, perché registrati all’interno delle notifiche.

Con pochi e semplici passaggi, WAMR permetterà dunque di recuperare i messaggi Whatsapp anche se il mittente ha deciso di eliminarli dopo l’invio. La cancellazione dei messaggi non sarà più un problema.

