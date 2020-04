Belen esagerata in vasca da bagno: la conduttrice televisiva, showgirl e attrice argentina lascia tutti a bocca aperta con l’ultimo scatto.

Belén Rodríguez è di una bellezza disarmante e questa ormai non è più una novità, ma l’ultimo scatto pubblicato su Instagram evidenzia ancora una volta tutto il fascino della modella argentina. La 35enne originaria di Buenos Aires vive un momento felicissimo con Stefano De Martino e i due si fanno beccare sempre più spesso insieme. L’ultima foto, però, ritrae la bellissima Belen da sola e nella vasca da bagno dove la modella e conduttrice televisiva sudamerica ha regalato letteralmente spettacolo. Lo scatto in questione, infatti, ha abbattuto in pochissimo tempo il muro dei 150 mila like. Procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Belen, scatto da brividi nella vasca da bagno

Nella Foto, si vede Belen indossare un mini abito bianco davvero intrigante e accavallare le gambe. Meritano, inoltre, una menzione particolare anche le scarpe décolleté nere e infatti i complimenti dei sui tantissimi fan non si sono fatti attendere. Belen Rodriguez conta al momento la bellezza di 9,4 milioni di follower su Instagram ed è, senza ombra di dubbio, tra le donne più corteggiate e seguite della televisione italiana e non solo. Ecco la FOTO pubblicata in queste ore sul suo profilo:

