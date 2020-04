Vajont: nella serata di ieri, un bambino di tre anni si era allontanato da casa senza che i genitori se ne accorgessero. Ritrovato illeso dopo tre ore.

Nella serata di ieri, intorno alle 19,30, un bambino di tre anni era scomparso dalla propria abitazione. Come riporta Skytg24, il bambino, affetto da un disturbo dello spettro autistico, si era allontanato da casa, senza farsi notare dai suoi genitori. Immediato l’intervento dei Carabinieri, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco che, a seguito della chiamata dei genitori, hanno avviato le ricerche del caso.

Vista la situazione emergenziale, le ricerche sono state condotte in massima sicurezza: massimo due persone a “gruppo” e con l’utilizzo di mascherine. Un importante intervento è stato quello della sindaca Lavinia Corona, psicoterapeuta. Le domanda poste dalla sindaca ai genitori hanno potuto rilevare le abitudini del piccolo.

Le ricerche, come riporta Skytg24, sono partite dal campo da calcio del luogo. Le autorità si sono messe immediatamente in moto, chi a piedi, chi in bici e muniti di torce, visto il tardo orario. Fortunatamente, il bambino, dopo tre ore di ricerche, è stato ritrovato, sano e salvo a una distanza di 2 km dalla sua abitazione.

In base a quanto si apprende, non è la prima volta che il bambino si smarrisce, ma mai per così tanto tempo. In passato, come leggiamo dalla fonte, il bambino si era disperso, ma era stato ritrovato poco dopo. Nonostante i rinforzi effettuati dai genitori nel giardino di casa, il bambino è riuscito a scappare. Il bambino di tre anni è stato ritrovato dopo tre ore di ricerca in una zona periferica e quasi abbandonata del Comune di Maniago.

