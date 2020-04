Dopo una settimana segnata dal sole si capovolge il meteo con l’arrivo del maltempo. Le piogge saranno protagoniste da Nord a Sud in questo lunedì.

Come avevamo annnunciato nella giornata di ieri, in questo lunedì potremo notare un netto peggioramento delle condizioni meteo su tutta la penisola italiana. Infatti il ciclone Nord Africano compierà la sua risalita sulla penisola italiana, spazzando via la zona anticiclonica.

Ovviamente con l’arrivo del ciclone i cieli limpidi e soleggiati lasceranno spazio a cieli nuvolosi caratterizzati da pioggia e rovesci. Come riportano gli esperti meteo, le piogge copriranno il 98% del suolo italiano. Inizialmente forti temporali colpiranno il Piemonte e la Liguria, per poi estendersi sull’Emilia Romagna ed in seguito sul resto del paese. Con l’arrivo delle piogge, ovviamente caleranno anche le temperature massime.

Le condizioni di maltempo non dureranno solamente in questo inizio di settimana. Infatti le piogge e la diminuzione delle temperature dureranno fino alla giornata di giovedì, quando un nuovo anticiclone si insedierà sull’Italia.

Meteo, torna il maltempo: piogge su tutta l’Italia

Durante questo lunedì il campo di alta pressione, di origine tropicale, sarà cacciato da un forte ciclone in risalita dal Nord Africa. Come detto, le temperature caleranno ed il sole darà spazio a piogge su quasi tutto il suolo italiano. Infatti da Nord a Sud tornerà il maltempo, andiamo quindi a vedere cosa cambierà in questo lunedì analizzando settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia al mattino i cieli nuvolosi lasceranno subito spazio alle piogge, specie in Piemonte e Liguria. Da queste due regioni le precipitazioni si sposteranno anche sulle altre regioni. Resiste qualche raggio di sole isolato in Friuli Venezia Giulia. Le temperature caleranno nettamente, con massime dai 14 ai 18 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia, le precipitazioni partiranno dall’Emilia Romagna per poi estendersi su tutto il settore centrale. Nubi e precipitazioni anche in Sardegna ed asssumeranno un carattere intenso. Anche qui le temperature caleranno inevitabilmente, con massime che andranno dai 15 ai 18 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia il tempo risulterà in netto peggioramento. Le piogge si estenderanno dalla Campania alla Calabria fino ad arrivare in Sicilia. I cieli quindi risulteranno grigi su tutto il Meridione. Le temperature caleranno nettamente anche qui, con massime tra i 18 ed i 23 gradi.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul Meteo, CLICCA QUI !