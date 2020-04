Dopo oltre un mese e mezzo di emergenza causa Coronavirus, il pronto soccorso dell’ospedale di Bergamo è per la prima volta vuoto

Lo scoppio dell’emergenza Coronavirus in Italia è partita dal nord del Paese. Nel giro di pochi giorni si sono formati alcuni focolai che hanno reso la situazione decisamente critica. Nell’ultimo mese e mezzo, a partire da Codogno fino ad arrivare a Bergamo, diverse località hanno dovuto intraprendere una lotta difficilissima contro il virus, che purtroppo non è ancora finita.

Dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, però, arrivano immagini che sono quantomeno rassicuranti. Per la prima volta dopo quasi due mesi, il pronto soccorso è vuoto. Nessuna traccia di barelle tra i corridoi, sale d’attesa con decine di persone bisognose e medici in continuo movimento tra un reparto e l’altro. Finalmente, la quiete. Gli accessi all’ospedale continuano ad esserci, ma sono ora nella norma e permettono un lavoro migliore da parte dello staff sanitario.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Immuni, spostamenti limitati per chi non scarica l’app: l’idea

Coronavirus, ospedale di Bergamo: i numeri dell’emergenza

Dopo un mese e mezzo dallo tsunami che ha travolto l’Italia e il nord in particolare, Bergamo torna a respirare. Il Coronavirus non è ancora stato sconfitto, e i numeri sono ancora troppo alti per pensare di tornare alla vita di sempre. Ma sicuramente la situazione è in miglioramento. Dal pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo arrivano immagini rassicuranti, che mostrano i reparti finalmente vuoti e a norma. I numeri parlano ora di 298 ricoverati per il Coronavirus, contro i 500 raggiunti nelle scorse settimane.

Si tiene conto, nella stima, sia dei pazienti dell’ospedale Papa Giovanni XIII che di quelli ricoverati in Fiera e al presidio San Giovanni Bianco. “Finalmente possiamo tornare a respirare” dichiarano dal pronto soccorso: “Si inizia a vedere uno spiraglio di luce, il ritorno alla normalità è più vicino“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, le particelle restano in sospensione nell’aria fino a 16 ore

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24