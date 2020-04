A Parma, un ragazzo ha accoltellato e ridotto in fin di vita il coinquilino della sua fidanzata per aver accettato di mangiare una pizza con lei

Terribile episodio avvenuto a San Leonardo, quartiere di Parma. Un ragazzo ha accoltellato quasi a morte il coinquilino della sua fidanzata. Insieme ad un suo amico, l’uomo ha agito d’impeto dopo uno scatto di gelosia improvviso. Il motivo, secondo quanto raccolto dalle Forze dell’Ordine, sarebbe una pizza mangiata in compagnia dal ragazzo in questione e la sua coinquilina, fidanzata con l’aggressore.

Mentre i due mangiavano, il fidanzato li ha trovati insieme e, accecato dall’ira, ha portato via la ragazza. Circa 10 minuti dopo, l’aggressore è tornato nell’abitazione insieme ad un suo amico. I due hanno così iniziato ad aggredire il giovane prima verbalmente, e poi con diverse coltellate al torace, rischiando di ucciderlo. I medici hanno immediatamente portato al Pronto Soccorso il ragazzo, in codice rosso per gravissime lesioni, mentre le Forze dell’Ordine si sono recate sul posto per ricostruire i fatti.

Tentato omicidio a Parma: cosa rischiano i due aggressori

L’episodio avvenuto a San Leonardo, quartiere di Parma, potrebbe comportare gravissime conseguenze per i due aggressori. S.R., il 26enne fidanzato della ragazza e G.A., l’amico e complice 25enne sono infatti in arresto per tentato omicidio pluriaggravato in concorso. Non è stato ancora trovato il coltello a serramanico con cui i due hanno quasi ucciso il giovane coinquilino della ragazza, che è stato portato al Pronto Soccorso in condizioni gravissime.

Al momento, la vittima sta bene ed è stata dimessa dall’ospedale dopo esser stato sottoposta ad intervento chirurgico per “politrauma da arma bianca con perforazione gastrica e pneumotorace sinistro e versamento pleurico sinistro”. Una volta tornato a casa, il giovane ha potuto testimoniare nei dettagli tutto l’accaduto alla Squadra Mobile, riconoscendo gli aggressori e incastrandoli.

