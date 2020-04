Tragedia a Lucca: un uomo di 41 anni è stato trovato carbonizzato nella sua autovettura al distributore di benzina. In corso le indagini.

Lucca: un uomo di 41 anni è stato trovato carbonizzato al distributore di benzina Angeli, sulla via Romana a Capannori. Come riporta La Nazione, l’uomo si trovava all’interno della sua Renault Twingo, completamente carbonizzata. Secondo le prime indagini potrebbe trattarsi si suicidio, ma si attendono aggiornamenti sul caso. Le cause sono ancora da chiarire e, al momento, ci si basa su alcune testimonianze di chi ha visto l’uomo arrivare al distributore di benzina.

Le prime indagini, come riporta La Nazione, si sono basate su un duplice fattore: il primo sono le immagini restituite dalle videocamere di sorveglianza. Il secondo sono invece le parole di alcuni testimoni, che avrebbero notato la vittima.

Uomo carbonizzato al distributore di benzina di Lucca

Secondo le prime ricostruzioni, come riporta La Nazione, potrebbe trattarsi di un gesto volontario. Le videocamere di sorveglianza restituiscono le immagini dell’uomo che, arrivato al distributore di benzina Angeli, ha inserito il denaro nella cassa automatica e, dopo aver estratto la pistola automatica, ha gettato la benzina sull’autovettura.

Il cadavere, come leggiamo dalla fonte, si trovava sul sedile e non sembrerebbero esserci segni di volontarietà nel lasciare l’autovettura. A tutto ciò vanno ad aggiungersi alcune testimonianze di presenti, che avrebbero visto la vittima entrare in maniera volontaria nell’autovettura.

Immediato l’intervento delle autorità, tra cui i Vigili urbani di Capannori, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che, come leggiamo da La Nazione, hanno evitato guai peggiori. Nulla da fare però per l’uomo, poiché al momento dell’arrivo dei soccorsi, la tragedia si era già consumata.

F.A.