A Roma, precisamente alla Balduina, una donna anziana di 76 anni è stata travolta ed uccisa mentre era in fila alle poste

Stamane intorno alle 10 una donna di 76 anni è stata travolta da un’automobile in corsa mentre faceva la fila alle Poste di piazzale delle Medaglie d’Oro alla Balduina, a Roma. L’anziana signora era vicino la strada rispettando la distanza di sicurezza viste le vigenti norme in merito al coronavirus. Il guidatore che ha causato l’incidente era a bordo di un Mercedes e si è schiantato su una Peugeot rossa alla quale era poggiata la vittima. L’uomo si è fermato per soccorrerla ma non c’è stato nulla da fare.

Incidente Roma, possibile malore per l’automobilista

Sul posto sono subito accorsi i vigili per i rilievi e l’ambulanza con il medico che ne ha costatato il decesso. Da una prima ricostruzione pare che il conducente della Mercedes abbia avuto un malore.

Le indagini sono state assegnate alla squadra del Procuratore Sergio Colaiocco che ha già iniziato a lavorare per ricostruire i fatti.

Intanto, in base alla mappa elaborata dal Servizio Regionale per l’Epidemiologia, Ponte Milvio, Flaminio, Balduina (40 casi) e Monte Mario sarebbero i quartieri più colpiti dall’epidemia.

Incidente in piazzale delle Medaglie d’Oro — Roma Mobilità (@romamobilita) April 16, 2020

