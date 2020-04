A Vo’ Euganeo sono partiti i tamponi per capire se i gatti sono stati contagiati dal coronavirus: la notizia

Dopo che tutti gli abitanti di Vo’ Euganeo, uno dei primi focolai del coronavirus in Italia, sono stati sottoposti ai test sierologici per due volte, ora tocca ai gatti. Secondo quanto riferito dal Corriere del Veneto, un gruppo di esperti dell’Università di Padova, con la supervisione dei Servizi Veterinari della Regione, effettuerà i tamponi sui felini. Il test sarà fatto su base volontaria ed i campioni saranno prelevati, tra i vari motivi, per capire se sono muniti di anticorpi o meno.

“Faremo prelievi del sangue per comprendere se, in che modo e in che misura, i gatti di Vo’, un modello di studio unico, si siano infettati” spiega il professor Massimo Castagnaro.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, turismo: in Sardegna calo drastico di posti di lavoro

Coronavirus, in Cina vietato il consumo di gatti e cani

Diverse città della Cina hanno deciso, d’ora in poi, di vietare il consumo di carne di gatti e cani oltre che di fauna selvatica. La decisione è arrivata su proposta di legge promossa dal Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali cinese.

Allo stato attuale in Cina sono almeno 10 milioni i cani uccisi per il commercio della carne a fronte di 93 milioni tenuti come animali domestici. La maggior parte delle persone non mangia abitualmente la carne dei nostri fidati compagni. Essa viene consumata solo raramente dal 20% dei cinesi.

LEGGI ANCHE—> Milano, nasce la prima biobanca per il coronavirus: a cosa servirà

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24