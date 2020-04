Coronavirus: la Guardia di Finanza di Torino ha smantellato import illegale di mascherine chirurgiche. Immediato il sequestro della merce.

Torino: la Guardia di Finanza ha smantellato un magazzino, a Moncalieri, carico di mascherine chirurgiche, importate illecitamente. Come riporta Tgcom24, infatti, si tratta di un magazzino di un market cinese, che aveva fatto arrivare 400 mila mascherine, pronte ad esser vendute. Le autorità hanno dapprima sequestrato le prima 100 mila mascherine, presenti nel magazzino. Successivamente, i finanzieri si sono spostati in un Ristorante di Sushi di Orbassano, chiuso a causa dell’emergenza. All’interno del locale, i finanzieri hanno trovato le restanti mascherine importate illegalmente.

Da quanto apprendiamo dalla fonte, il progetto dei quattro imprenditori cinesi era quello di far arrivare, con le stesse illecite modalità, cinque milioni di mascherine nell’arco di una settimana.

Come riporta Tgcom24, i finanzieri di Moncalieri si sono messi in contatto anche con le autorità campane, dal momento che il progetto degli imprenditori cinesi prevedeva anche il trasporto di mascherine in Campania. Il carico, diretto a Napoli, è stato bloccato dalle autorità, che lo hanno immediatamente posto sotto sequestro.

La Guardia di Finanza ha dunque evitato che tutta la merce, importata in Italia illegalmente, finisse nelle mani di speculatori economici. Come riporta Tgcom24, tutta la merce sequestrata, sarà infatti destinata alla Protezione Civile, che permetterà dunque di rifornire gli enti pubblici e assistenziali che in questo periodo ne hanno bisogno.

Nel frattempo, la Regione Piemonte conta un totale di 18.229 casi confermati, con un totale di 2.015 decessi e 3.019 guariti in totale. La situazione in Italia, in base ai dati confermati dalla Protezione Civile, vede un totale di 165.155 casi totali, con 21.645 decessi e 38.092 guariti.

