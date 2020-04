One World Together, il 18 aprile anche Andrea Bocelli e Zucchero nel vast del mega concerto anti Covid-19 organizzato da Lady Gaga

One World Together, come ai tempi del primo ‘Live Aid‘ anche oggi la musica è in prima fila per racciogliere fondi benefici. E non potendo farlo su un palco, com ‘era stato allora a Wembley, lo farà virtualmente con un cast amplissimo. Tutti rigorosamente da casa o da uno studio di registrazione, compresi Andrea Bocelli e Zucchero.

Una delle promotrici è Lady Gaga: “È importante pensare a livello sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità per contenere la pandemia e prevenire le future epidemie. Vogliamo sottolineare la gravità di questo momento storico, senza precedenti”, ha detto presentando l’evento. Lo scopro è quello di implementare le donazioni alòl’OMS già arrivate alla cifra di 35 milioni di dollari.

Così insieme a Lady Gaga ci saranno anche Elton John (già protagonista dell’altra serata benefica ‘IHeart Living Room Concert for America’) Alanis Morissette, Chris Martin e Paul McCartney. E ancora Billie Eilish e Lizzo, Taylor Swift, Shawn Mendes, Camila Cabello, ma anche Jennifer Lopez e Céline Dion. Poi Billie Joe Armstrong (frontman dei Green Day), Eddie Vedder leader dei Pearl Jam, ma anche John Legend, Paul McCartney, David Beckham e Idris Elba.

Concerto benefico contro il Covid-19, in Italia lo vedremo domenica 19 aprile



Nel cast del concertone bbenefico anche un po’ d’Italia. Invitato del’ultimo momento è Zucchero, ben conosciuto anche dal pubblico americano e britannico. Con lui pure Andrea Bocelli, che ha profondamengte scaldato i cuori domenica scorsa con il suo concerto in diretta dal Duomo di Milano e da piazza Duomo sul sagrato della chiesa.

Lo show One World: Together at Home sarà condotto da tre big della tv statunitense come Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Neghli Usa sarà trasmesso su Abc, Nbc, ViacomCbs Networks alle 2 di notte). In Italia arriverà in differita domenica prossima su Mtv (canale 130 di Sky) alle 21 e su Vh1 (visibile sul 67 del digitale terrestre, sul 22 di Tivùsat e sul 715 di Sky) alle 22. Ma lo trasmetterà anche Comedy Central (piattaforma Sky al canale 128) alle 23. Inoltre il 20 aprile su Mtv alle 22.50, su Mtv Musica (canale 704 di Sky) alle 21, su Vh1 alle 18 e su Comedy Central a mezzanotte.