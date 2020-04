Coronavirus, è in arrivo un’app che sostituirà le classiche autocertificazioni. La task force del Governo, svela Il Messaggero oggi in edicola, lavora a due grandi novità per la fase 2.

Coronavirus, app e uscite a fascia di età: le novità

Oltre all’uso della tecnologia per l’auto-dichiarazione e per monitorare gli spostamenti dei cittadini, si starebbe valutando anche un calendario ad hoc per uscite a scaglioni in base a fasce di età. La prima riguarderebbe i giovanissimi, ovvero i meno esposti, mentre per ultimi toccherebbe agli anziani che risultano invece i più esposti.

L’applicazione – riferisce il quotidiano – sarà scaricabile da un sito del governo e sarà disponibile per qualsiasi sistema operativo per cellulari. Lì si potranno compilare live delle voci equivalenti alle classiche autocertificazioni finora compilate. Inoltre, sarà utile anche per la geolocalizzazione dei cittadini sulla falsa riga di quanto avvenuto in Corea del Sud.

Lo strumento, sempre quanto informa il giornale, dovrebbe avere anche un sistema di allerta per segnalare gli spostamenti, soprattutto per quanto riguarda individui positivi o soggetti a restrizioni che saranno rigorosamente registrati. Resta invece ancora da capire come dovrà essere la gestione del flusso di persone in alcuni luoghi specifici, come i mezzi pubblici o locali pubblici più affollati. Ma le Istituzioni, dato il largo anticipo, di certo non si faranno trovare impreparate.

