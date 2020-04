Coronavirus: ieri le celebrazioni della Pasqua in Brasile. Il Paese ha voluto inviare un ringraziamento a tutto il mondo, proiettando immagini sul Cristo Redentore.

Coronavirus: il Brasile proietta sulla statua del Cristo di Rio, le immagini simbolo della lotta al CoVid-19. Un messaggio di ringraziamento verso tutti i Paesi che stanno affrontando questa faticosissima battaglia. Tra le immagini proiettate sulla statua vi sono le bandiere di tutti i Paesi e le immagini degli operatori sanitari. Tutte le immagini sono accompagnate da un messaggio ringraziamento e di speranza, in tutte le lingue.

Tantissime le immagini e gli slogan proiettati sul Cristo di Rio de Janeiro, durante le celebrazioni della Pasqua.

Il Cristo Redentore di Rio de Janero con la bandiera italiana, accompagnata dal forte messaggio di speranza.

Brasile: il Cristo di Rio indossa il camice per il Coronavirus

Bandiere di tutti i Paesi, scritte di ringraziamento e speranza, proiezioni del camice medico. Queste le principali immagini proiettate nella giornata di ieri, per le celebrazioni di Pasqua, sul Cristo di Rio de Janeiro. Tra le immagini proiettate sono apparse anche alcuni disegni di bambini, accompagnati dalla scritta: “Andrà tutto bene”.

Per la lotta al Coronavirus, dunque, scende in campo anche l’emblema del Brasile, la statua del Cristo Redentore, che, indossando il camice, e le “maglie” di tutti i paesi, si mette in prima linea per lanciare un forte messaggio di speranza.

La Cina è stato il primo Paese al mondo a dover far i conti con il CoVid-19.

Anche la bandiera degli Usa, il Paese con il più alto numero di contagi, è stata proiettata sul Cristo Redentore di Rio de Janeiro. La bellissima proiezione è stata accompagnata dalla scritta “Hope”, che significa “Speranza”. Un gran bel messaggio di vicinanza dimostrato dal Brasile, in questo periodo di emergenza mondiale.

Il Cristo Redentore, nella giornata di ieri, ha “indossato” anche la maglia della Spagna, il secondo Paese per numero di contagi.

