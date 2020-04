Covid-19, Cristiano Ronaldo posa con la maschera italiana su Instagram: “Restiamo uniti e facciamo tutto il possibile per aiutare”

Cristiano Ronaldo si sta mantenendo molto attivo in questo periodo di quarantena forzata in Portogallo. Il campione della Juventus si è dato un gran da fare per sostenere i più bisognosi nel suo Paese e in Italia, aiutando gli operatori sanitari con una cospicua beneficenza. Prima le donazioni a livello privato, poi la campagna a sostegno della Croce Rossa Italiana sul sito nevergiveup.tinaba.it, assieme ad altri campioni come Javier Zanetti e Gigi Buffon. Il tutto accompagnato dall’immancabile presenza sui social, veicolo di messaggi positivi verso chi combatte in prima la linea la battaglia al Covid-19.

Nell’ultimo post su Instagram Cristiano ha scritto: “In questo momento molto difficile per il nostro mondo è importante unirci e sostenerci a vicenda. Facciamo tutti il nostro meglio per aiutare“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo trasforma i suoi hotel in ospedali…anzi no

Covid-19, Cristiano Ronaldo con la maschera italiana e portoghese: “Restiamo uniti”

Il fenomeno di Madeira ha voluto allegare al suo post su Instagram due foto. In entrambe indossa la mascherina, una colorata con la bandiera portoghese, l’altra italiana, a testimoniare la vicinanza con i suoi due Paesi di riferimento in questo periodo.

Ronaldo continua anche con la personale sfida di addominali “Living Room Cup” che ha coinvolto moltissimi campioni del calcio, oltre a semplici tifosi. Il suo record di 142 contrazioni in 45 secondi è lì pronto ad essere battuto, anche se diventa difficile competere con il più fit degli sportivi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo, la sfida degli addominali diventa virale (VIDEO)

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24