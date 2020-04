Militanti di Forza Nuova provano a bruciare la bandiera dell’UE ma non ci riescono. Dopo vari tentativi devono arrendersi

Dopo un mese di quarantena forzata non tutti riescono ad attenersi alle norme senza sgarrare. Se poi alla base c’è una motivazione politica ecco che si preferisce violare le regole in nome del principio. In questo caso la motivazione era mostrare il proprio disappunto nei confronti dell‘Unione Europea. Stiamo parlando di tre militanti del partito di destra Forza Nuova, scesi in strada, violando le disposizioni di distanziamento sociale e valido motivo di uscita, per tentare di dar fuoco ad una bandiera dell’UE. Il fatto è avvenuto in Piemonte, a Biella, sotto l’attenta ripresa di uno smartphone per testimoniare “l’impresa”. Purtroppo per loro, però, alla fine hanno dovuto desistere.

Militanti di Forza Nuova scendono in strada per bruciare la bandiera dell’UE senza riuscirci

La bandiera, realizzata con materiale ignifugo, non ha preso fuoco, facendo desistere i tre militanti dopo svariati tentativi. Nelle loro intenzioni il gesto doveva simboleggiare la protesta nei confronti delle decisioni prese dall’Eurogruppo giovedì, con l’approvazione del Mes e la bocciatura dei Coronabond. Una mossa anti europeista e di risposta alle dichiarazioni del Governo Conte, sulla scorta delle dichiarazioni di Salvini e Meloni. Il destino ha voluto che il tentativo non è andato a buon fine.

